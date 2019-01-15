محاكمة أميركي قتل زوجين وخطف ابنتهما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يناير 2019, 04:35 مساء
بدء محاكمة شاب أميركي قتل زوجين وخطف ابنتهما (أ ف ب)

يُحاكم أميركي في الحادية والعشرين من العمر بتهمة قتل زوجين وخطف ابنتهما البالغة 13 عامًا، والتي اختارها ضحية له عندما رآها في الشارع، بحسب مصدر قضائي.

ومثل جايك باترسون أمام المحكمة عبر تقنية الاتصال بالفيديو من زنزانته في ولاية ويسكونسين في شمال الولايات المتحدة، ووجّهت إليه رسميًا تهمة القتل والخطف، وهو يواجه عقوبة تصل للسجن مدى الحياة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

واعترف هذا الشاب بما نُسب إليه منذ توقيفه الخميس، بعدما فرّت منه الفتاة جايمي كلوس المحتجزة عنده منذ ثلاثة أشهر في منطقة البحيرات العظمى.

وسرعان ما أقرّ بفعلته لعناصر الشرطة لدى توقيفه، بحسب ما جاء في البيان الاتهامي، وأثناء التحقيقات، روى كيف قتل جيمس ودنيز كلوس في الخامس عشر من أكتوبر في منزلهما، بهدف خطف ابنتهما.

ورأى الفتاة تصعد إلى حافلة مدرسية في الصباح، فقرر أن يخطفها، بحسب ما قال للمحققين، وقبل تنفيذ فعلته، جال مرّتين في جوار المنزل.

وفي الخامس عشر من أكتوبر حمل سلاحًا ناريًا لوالده وذهب إلى بيت عائلة كلوس حيث قتل الوالد ثم الوالدة وخطف الفتاة، واستغّلت وقت غيابه عنها للفرار وإبلاغ الشرطة.

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