ميغن ماركل تكشف موعد ولادة طفلها الأول

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يناير 2019, 01:43 مساء
ميغن دوقة ساسكس في بيركنهيد (أ ف ب)

كشفت دوقة ساسكس ميغن ماركل زوجة الأمير هاري أن ولادة طفلهما الأول متوقعة في أبريل أو مطلع مايو.

وخلال زيارة إلى بيركنهيد في ضاحية ليفربول (شمال غرب إنجلترا)، أمضت ميغن وهاري أربعين دقيقة في التحادث مع الجمهور الذي أتى لاستقبالهما ولم يوفرا فرصة الإجابة عن بعض التساؤلات بشأن الطفل الملكي المنتظر، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقالت كيم تومسون التي أتت لتحية الزوجين الملكيين، لوكالة «بي ايه» البريطانية بعد محادثة قصيرة مع ميغن ماركل «أبلغتني بأنها حامل في شهرها السادس وبأنها ستضع طفلها بحلول نهاية أبريل أو مطلع مايو».

ويبدو أن دوق ودوقة ساسكس اللذين تزوجا في مايو الماضي لا يريدان معرفة جنس الجنين قبل الولادة.

وقالت كيتي دادلي وهي طفلة في التاسعة لوكالة «بي إيه»، «لقد سألتها هل الطفل ذكر أم أنثى، فأجابتني بأنها لا تعلم».

ورفض قصر كنسينغتون تأكيد التاريخ المرتقب لولادة طفل ميغن وهاري، مكتفيًا بالإشارة مجددًا إلى أن الموعد المتوقع في الربيع المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميغن ماركل تكشف موعد ولادة طفلها الأول
منوعات
عملاق أميركي ينضم لسلة الأهلي بنغازي
رياضة محلية
19.1 مليار دولار إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي في 2018.. منها 3.7 مليار مخصص...
ليبيا
تراجع عملات دولية مقابل الدينار في السوق الموازية
ليبيا
في حكم نهائي من «تحكيم باريس»: ليبيا تتجنب سداد 425.7 مليون يورو في نزاع تجاري
ليبيا
مغردون لبنانيون يستنكرون إهانة العلم الليبي: «بلطجة من عناصر ميليشيا طائفية»
ليبيا
ترامب يتوعد بـ«تدمير» تركيا اقتصاديًا إذا هاجمت الأكراد في سورية
عربى
مجلس الدولة يستنكر إهانة العلم الليبي ويطالب بتجميد العلاقات مع لبنان
ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ليبيا بحاجة لخطة جديدة لحل الأزمة في حالة فشل خارطة الطريق ...
ليبيا
«تعليم الموقتة» تمنع العطلات الاستثنائية بالمدارس والجامعات دون موافقة الوزير
ليبيا
ماذا قال سلامة لأهل الجنوب الليبي في أول زيارة لمبعوث أممي؟
ليبيا
الثلوج تغطي غريان ودرجات الحرارة تنخفض على أغلب المناطق أثناء الليل
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية إزالة الصدأ من سيارتك