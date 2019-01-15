ميغن ماركل تكشف موعد ولادة طفلها الأول

ميغن دوقة ساسكس في بيركنهيد (أ ف ب)

كشفت دوقة ساسكس ميغن ماركل زوجة الأمير هاري أن ولادة طفلهما الأول متوقعة في أبريل أو مطلع مايو.

وخلال زيارة إلى بيركنهيد في ضاحية ليفربول (شمال غرب إنجلترا)، أمضت ميغن وهاري أربعين دقيقة في التحادث مع الجمهور الذي أتى لاستقبالهما ولم يوفرا فرصة الإجابة عن بعض التساؤلات بشأن الطفل الملكي المنتظر، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقالت كيم تومسون التي أتت لتحية الزوجين الملكيين، لوكالة «بي ايه» البريطانية بعد محادثة قصيرة مع ميغن ماركل «أبلغتني بأنها حامل في شهرها السادس وبأنها ستضع طفلها بحلول نهاية أبريل أو مطلع مايو».

ويبدو أن دوق ودوقة ساسكس اللذين تزوجا في مايو الماضي لا يريدان معرفة جنس الجنين قبل الولادة.

وقالت كيتي دادلي وهي طفلة في التاسعة لوكالة «بي إيه»، «لقد سألتها هل الطفل ذكر أم أنثى، فأجابتني بأنها لا تعلم».

ورفض قصر كنسينغتون تأكيد التاريخ المرتقب لولادة طفل ميغن وهاري، مكتفيًا بالإشارة مجددًا إلى أن الموعد المتوقع في الربيع المقبل.