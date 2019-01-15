ترامب يقدم بيتزا وبرغر لضيوفه بسبب التقشف

دونالد ترامب أمام وجبات سريعة خلال استقباله فريقا من لاعبي كرة القدم الأميركية، 14 يناير 2019 (أ ف ب)

قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب شطائر بيتزا وبرغر للاعبي كرة قدم استضافهم الإثنين في البيت الأبيض، قائلاً إنه دفع شخصيًا قيمة الفاتورة لهذا الطلب الذي فرضته ظروف التقشف في ظل الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأميركية.

وقال الرئيس الأميركي لدى وصوله إلى البيت الأبيض بعد يوم أمضاه في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا (جنوب) «بسبب الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية، كما تعلمون، نتناول الكثير من البرغر والبيتزا، أظن أنهم سيفضلون ذلك على أي شيء آخر كنا لنقدمه لهم»، وفق «فرانس برس».

وردًا على سؤال عن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة المفضلة لديه، أجاب ترامب «أنا أحب ما هو أميركي.. كل شيء أميركي».

ومع إلحاح أحد الصحفيين لمعرفة هل يفضل «ماكدونالدز» أم «ونديز»، قال الرئيس الأميركي «أحبهم جميعًا. لا يقدمون سوى الطيّبات من الأغذية الأميركية الرائعة».

وتدور المناقشات بين الرئيس الجمهوري المطالب بتمويل مشروع لإقامة جدار على الحدود مع المكسيك، وخصومه الديمقراطيين المعارضين لذلك في حلقة مفرغة.

وأدت هذه المراوحة إلى إغلاق جزئي للإدارات الأميركية الفيدرالية أرغم موظفين كثيرين بينهم بعض العاملين في البيت الأبيض على ملازمة منازلهم في ظل تعذر دفع مستحقاتهم.

هذا الإغلاق الجزئي المستمر منذ 24 يومًا هو الأطول من نوعه في التاريخ الأميركي.