نفوق مليون سمكة مياه عذبة في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 12:32 مساء
عضو البرلمان جيريمي باكينغهام، يمين حاملا سمكا نافقا على ضفة نهر دارلينغ، 10 يناير 2019 (أ ف ب)

عثر على مليون سمكة مياه عذبة نافقة في أنهر جنوب شرق أستراليا في الأيام الأخيرة في كارثة عزتها السلطات إلى الجفاف، وجامعيون إلى سوء إدارة المجاري المائية.

وتنبعث رائحة كريهة من ضفاف حوض موراي-دارلينغ، وفق «فرانس برس».

وقدرت السلطات الخسائر بمئات آلاف الأسماك النافقة وقد تكون تجاوزت المليون حتى، في حين تخشى مقاطعة نيو ساوث ويلز تفاقم الأزمة مع توقع ارتفاع درجات الحرارة.

وإلى جانب الجفاف، قد يكون انخفاض منسوب مياه الأنهر وارتفاع الحرارة ساهما أيضًا في انتشار طحالب تحرم الأسماك من الأكسجين وتفرز سمومًا.

وقال وزير المياه في المقاطعة نايل بلير «نتوقع نفوق عدد أكبر من الأسماك في بعض المناطق في أقصى غرب (نيو ساوث ويلز) وفي هضبة نورذرن تايبلاندز».

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريوسن، الإثنين «إنها كارثة بيئية. ومنظر يثير الاضطراب».

وعزت حكومة موريسون الكارثة إلى الجفاف نافية أن تكون بعض السياسات، كما يؤكد سكان محليون، أدت إلى التلوث وتراجع منسوب مياه الأنهر.

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