اكتشاف مغارة في مدينة كاباو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 11:53 صباحا
اكتشاف مغارة في مدينة كاباو (فيسبوك)

اكتشف مجموعة شباب خلال رحلة صيد بمدينة كاباو مغارة بمنطقة تدعى «وروري» ومعروفة باسم «ؤجرب نـ لماليا»، يصل امتدادها حوالي 4 كيلو مترات.

تحتوي المغارة على عيون مياه وأحجار كلسية وأنواع مختلفة من مرجان الكهوف، والمتدليات الكهفية المتشكلة من تكلس الأملاح الذائبة، ولم يحدد عمرها الزمني، أو طولها بشكل دقيق، حيث توغل فيها المكتشفون لمسافة 4 كلم وحددوا الارتفاع بحوالي7 أمتار.

يقع الكهف المُكتشف في منتصف الجبل بالمنطقة، وهو كهف طبيعي من المرجح أن يكون جزءًا من نهر جوفي قديم، وهو نوع من الأنهار يجري كليًا أو جزئيًا تحت سطح الأرض. 

وغالبًا ما يلعب استكشاف المغاور دورًا كبيرًا في تنشيط السياحة، فتجهيز ما اكتُشف من كهوف ومغاور بمصاعد مناسبة وإقامة ممرات آمنة وتزويدها بإنارة ملائمة تتيح للزوار زيارة عالَم ما تحت الأرض بكهوفه وأنفاقه، والتمتع بما تحويه من مناظر.

اكتشاف مغارة في مدينة كاباو (فيسبوك)
اكتشاف مغارة في مدينة كاباو (فيسبوك)
اكتشاف مغارة في مدينة كاباو (فيسبوك)
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