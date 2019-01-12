النمسا تواجه أزمة في ملح إذابة الثلوج

لوحة تحذر من خطر الانهيارات الثلجية في شارع ب فوردرنبرغ - النمسا 10 يناير 2019 (أ ف ب)

أعلنت شركة «سالينين أوستريا» أن تساقط الثلوج القياسي في النمسا، منذ أسبوع، أدى إلى مشاكل في إنتاج ملح إذابة الثلوج وتسليمه.

وفيما الطلب في أوجه تعاني الشركة ومقرها في قلب جبال الألب «صعوبات كبيرة في تأمين الطلبات» لأن الطرقات الرئيسية مقطوعة أوتحظر عليها حركة السير بسبب خطر وقوع انهيارات ثلجية، على ما أوضحت الناطقة باسمها كاثرينا شتاينر، وفق «فرانس برس».

يضاف إلى ذلك أن الكثير من أجراء الشركة، التي توظف نحو 500 شخص، لا يمكنهم التوجه إلى مركز عملهم الأمر الذي يؤثر على الإنتاج أيضًا.

وباعت الشركة، التي مقرها إبينسي قرب سالزبورغ، الشتاء الماضي 500 ألف طن من الملح المعدّ لإذابة الثلوج.

وبلغ ارتفاع الثلوج المتساقطة في الأيام الأخيرة في غرب النمسا ثلاثة أمتار، ما أدى إلى محاصرة بعض القرى. وأدت الأحوال الجوية إلى إلغاء سباقات تندرج ضمن كأس العالم للتزلج الألبي للإناث في 12 و13 يناير في منطقة تيرول.