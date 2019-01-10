صف من القردة على كابل كهربائي يشعل «تويتر»

صف من القردة على كابل كهربائي يشعل «تويتر» (أ ف ب)

انتشر تسجيل مصور لمجموعة من القردة تلهو على كابل كهربائي وسط الثلوج في شمال اليابان بشكل واسع عبر الإنترنت خلال الأسبوع الجاري.

ويسمع في التسجيل صوت امرأة تقول «انظروا هذا أمر لا يصدق» بعدما رأت هذا المنظر. وشوهد التسجيل المصور الذي يستمر لأكثر من دقيقة ما لا يقل عن 950 ألف مرة منذ نشره عبر تويتر في السابع من يناير، وفق «فرانس برس».

وتسأل المرأة «كم عددها؟ أنا لا أصدق ما أرى!».

ونشر التسجيل المصور عبر «تويتر» من قبل @باريتون_666 الذي صورت والدته المشاهد في بلدة موتسو الريفية على بعد أكثر من 600 كيلومتر من طوكيو.

وقردة الثلج اليابانية المسماة أيضًا في هذا البلد نيهوزارو (أو المكاك الياباني) معروفة بحبها للاستحمام في ينابيع المياه الساخنة مما يشكل مصدر متعة للسياح.