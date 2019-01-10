دار «تيفاني» تكشف مصدر الماس المستخدم بمجوهراتها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 11:08 صباحا
دار "تيفاني" للمجوهرات ستكشف مصدر ماسها (أ ف ب)

قررت دار «تيفاني» الأميركية الشهيرة للمجوهرات الكشف لزبائنها من الآن وصاعدًا عن مصدر الماس الذي تستخدمه، في إطار مبادرة تستند إلى الشفافية التامة.

ويمكن لزبائن هذه الماركة الحصول على المعلومات المتعلقة بالبلد الذي وجد فيه الماس الذي لا يقل وزنه عن 0,18 قيراط، وستحصل الماسات على رقم تسلسلي على ما أوضحت دار«تيفاني» للمجوهرات التي سمت هذه المبادرة «دايمند سورس إينيشاتيف»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقالت في بيان إنها تتعهد «شفافية جغرافية كاملة على كل ماسة جديدة يتم شراؤها ولن تشتري بعد الآن ماسات غير معروفة المصدر»، وبات بالإمكان معرفة مصدر الماسات التي ترصع بها خواتم الخطوبة والقلادات في مجموعات دار المجوهرات العريقة.

وتحث الدار زبائنها أيضًا على طلب معلومات حول مصدر الماسات التي تهمهم، وستكون هذه التفاصيل واردة في الشهادة التي تقدم لكل زبون.

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دار «تيفاني» تكشف مصدر الماس المستخدم بمجوهراتها
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