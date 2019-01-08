ياباني يصبح صاحب أكثر تغريدة معاد نشرها بتاريخ «تويتر»

يوساكو مايزاوا صاحب المركز الثامن عشر بين أغنى أغنياء اليابان (أ ف ب)

حطم رجل الأعمال الثري الياباني وسائح الفضاء المستقبلي يوساكو مايزاوا، الإثنين، الرقم القياسي لأكثر التغريدات تشاركًا على الإطلاق مع رسالة وعد فيها بتقديم أكثر من تسعة آلاف دولار لبعض متابعيه.

وكان الثري الأربعيني نشر السبت تغريدة باليابانية وعد فيها بتقديم مليون ين ياباني (حوالى 9200 دولار) لمئة من متابعيه ستسحب أسماؤهم بالقرعة ممن أعادوا تغريد رسالته بحلول الإثنين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأعيد نشر هذه التغريدة حتى بعد ظهر الإثنين 5,55 مليون مرة، ليتصدر قائمة أكثر الرسائل المعاد تغريدها في تاريخ «تويتر» وفق الثري الياباني.

وكتب يوساكو مايزاوا على حسابه «الرقم القياسي حُطم، لقد تخطيت الرقم القياسي في تويتر لأكبر عدد من إعادة التغريدات (3,55 مليون مرة) والناس مستمرون في إعادة نشر تغريدتي».

وكان الرقم القياسي السابق مسجلًا في 2017 باسم مراهق أميركي، كان يسعى للفوز بسنة مجانية من توصيل الدجاج المقلي من سلسلة مطاعم أميركية.

وفي أكتوبر، أعلن يوساكو مايزاوا أنه اشترى بسعر لم يكشف عنه تذكرة للقيام برحلة إلى الفضاء الخارجي، على صاروخ من صنع «سبايس إكس» العائدة لإلون ماسك اعتبارًا من سنة 2023.

وسيقوم هذا الثري الياباني برحلة في الفضاء الخارجي، وسيصطحب معه عددًا من الفنانين الذين سيختارهم بنفسه.

ويحتل ياسوكو مايزاوا المرتبة الثامنة عشرة في قائمة أثرى أثرياء اليابان، وتقدّر مجلة «فوربز» ثروته بحوالي ملياري دولار، حققها بفضل سلسلة متاجر الملابس الإلكترونية «زوزوتاون».