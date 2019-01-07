إشعار السعوديات بطلاقهن عبر الرسائل النصية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 10:15 صباحا
إمرأة سعودية في العاصمة الرياض (أ ف ب)

أعلن مسؤولون أنه اعتبارًا من الأحد، ستبدأ المحاكم بإرسال إشعارات للسعوديات في حال طلاقهن.

ويهدف الإجراء الجديد الذي أقرته وزارة العدل إلى الحد من إقدام الرجال على طلاق النساء سراً وإنهاء الزواج بدون إبلاغهن بذلك، حسب «فرانس برس».

وجاء في بيان لوزارة العدل نشرته وسائل الاعلام المحلية أنه «سيتم إشعار المرأة عند تعديل حالتها الاجتماعية برسالة نصية، كما ستتمكن النساء في الملكة من الاطلاع على صكوك الانتهاءات المرتبطة بهن وذلك من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية».

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لإدخال الإصلاحات في المملكة المحافظة.

وفي يونيو، احتفلت النساء بالسماح لهن بقيادة السيارات لأول مرة. كما سمحت السلطات للنساء بدخول الملاعب وتعمل على زيادة مشاركة النساء في القوة العاملة.

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