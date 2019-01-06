وجود مادة منشطة في بول دراج في الـ90

أدين راكب الدراجات كارل غروف (90 عاما) بتهمة تناول منشطات خلال بطولة للمخضرمين (أ ف ب)

أدين راكب الدراجات الأميركي كارل غروف (90 عامًا) بتهمة تعاطي منشطات خلال بطولة الولايات المتحدة للدراجات على حلبة في فئة المخضرمين، بحسب ما ذكرت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات.

وأظهرت تحاليل الوكالة على عينة بول أخذت من غروف في يوليو الماضي وجود مادة ترينبولون المنشطة، وفق «فرانس برس».

وأوضحت الوكالة أن وجود هذه المادة المحظورة عائد إلى استهلاك غروف عشية المسابقة لحمًا ملوثًا مصدره مزرعة تستخدم هرمونات نمو بشكل مكثف.

ولم تعلق الوكالة نشاط غروف الرياضي، إلا أنها وجهت إليه تنبيهًا.

لكنه جرد من لقبه بطل الولايات المتحدة لفئة 90-94 عامًا، ومن رقمه القياسي العالمي الذي سجله خلال بطولة الولايات المتحدة نفسها في برينغسفيل بولاية بنسيلفانيا.

وغروف هو الرياضي الوحيد المشارك في هذه الفئة.