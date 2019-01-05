خطأ شركة طيران يمنح «المحظوظين» هدية غير متوقعة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يناير 2019, 10:37 صباحا
طائرات تابعة لشركة كاثاي باسيفيك على مدرج مطار هونغ كونغ الدولي في 7 أغسطس 2018 (أ ف ب)

سيتنعم عشرات المسافرين برفاهية السفر في الدرجة الأولى عبر «كاثاي باسيفيك»، في مقابل مبالغ زهيدة نسبيًا، بعدما باعت شركة الطيران تذاكر سفر بأسعار بخسة عن طريق الخطأ.

إذ باعت شركة الطيران عبر موقعها الإلكتروني، ليلة رأس السنة، تذاكر سفر في الدرجة الأولى ودرجة الأعمال لرحلات بين فيتنام وأميركا الشمالية في مقابل 670 دولارًا ذهابًا وإيابًا، فيما تباع عادة هذه التذاكر في مقابل 16 ألف دولار في الدرجة الأولى، وأربعة آلاف إلى ستة آلاف دولار في درجة الأعمال، وفق «فرانس برس».

واكتشفت «كاثاي باسيفيك» خطأها الأربعاء، لكنها أكدت أن التذاكر المباعة بهذه الأسعار الاستثنائية ستبقى صالحة.

وكتبت الشركة عبر «تويتر»، «اقترفنا خطأ لكننا متلهفون لاستقبالكم مع هذه التذاكر»، واصفة ما حصل بأنه «مفاجأة ممتازة خاصة برأس السنة».

ورفض ناطق باسم الشركة الكشف عبر وكالة «فرانس برس» عن عدد البطاقات التي بيعت بهذه الأسعار.

وتضررت هذه الشركة التي تتخذ مقرها في هونغ كونغ بشدة قبل أشهر بفعل فضيحة كبرى لانتهاك خصوصية البيانات، إذ أقرت متأخرة في أكتوبر بحصول خرق لبيانات 9,4 ملايين راكب بما يشمل تاريخ الميلاد ورقم الهاتف ورقم جواز السفر.

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