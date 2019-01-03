قطار سريع يصدم قطيع أبقار

الحادث وقع في منطقة كوت-دور (شرق فرنسا) (أ ف ب)

تأخر قطار سريع يقل 260 شخصًا مدة ثلاث ساعات ليلة رأس السنة بعدما صدم قطيع أبقار في منطقة كوت-دور بشرق فرنسا.

وانطلق القطار من مولوز (شرق) وكان ينبغي أن يصل باريس بعيد الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي. ووقع الحادث عند الساعة 19,25. وجُر القطار إلى المحطة التالية التي تبعد كيلومترات قليلة. واضطر الركاب إلى انتظار وصول قطار سريع آخر عند الساعة 22,30، وفق «فرانس برس».

ولحقت أضرار كبيرة بمقدمة القطار السريع. وأظهرت مشاهد بثتها محطة «فرانس 3» التلفزيونية الركاب يشكلون جوقة غناء لتمضية الوقت على الرصيف.

وأعلنت شركة السكك الحديد الفرنسية أن حركة القطارات أوقفت موقتًا للتحقق من عدم وجود حيوانات أخرى على السكك.

وقضت في الحادث ثلاث أبقار فيما لم يصب أي من ركاب القطار بجروح.