الصين تُعدم رجلاً قتل 11 امرأة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 11:14 صباحا
الصين تُعدم رجلاً قتل 11 امرأة (أ ف ب)

نفّذت السلطات الصينية، الخميس، حكم الإعدام بسفّاح قتل 11 امرأة وفتاة في الصين خلال 14 عامًا، بحسب ما أعلن القضاء.

وقالت محكمة مدينة بايين شمال غرب الصين إن الحكم الذي صدر في مارس الماضي نُفّذ الخميس، في إعلان نشرته على موقع «ويبو» للتواصل الاجتماعي، وأوضح المصدر أن المحكمة العليا صادقت على الحكم قبل التنفيذ، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وكان الرجل البالغ من العمر 54 عامًا اعترف بما نُسب إليه من جرائم ارتكبها بين العامين 1998 و2002، ودين بالقتل العمد والاغتصاب وانتهاك حرمة الجثث.

وكان يستهدف النساء اللواتي يرتدين اللون الأحمر، فيتعقّبهنّ إلى بيوتهن لاغتصابهن وقتلهن ذبحًا، وكانت أصغر ضحاياه في الثامنة من العمر.

وكان يعمد أيضًا إلى تشويه أجسامهن واقتطاع أجزاء منها، بحسب ما نقلت الصحف المحلية.

وتمكّنت الشرطة من تحديد هويته صدفة بعد توقيف أحد أقاربه الذي تبيّن أن حمضه النووي قريب من مجرم مطلوب منذ 28 عامًا، فطُلب فحص موسّع لأقاربه.

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