إصابة طفل بعد سقوطه في حظيرة حيوانات وحيد قرن

إصابة طفل بعد سقوطه في حظيرة حيوانات وحيد قرن في الولايات المتحدة (أ ف ب)

أفاد مسؤولون أن طفلًا سقط داخل حظيرة حيوان وحيد القرن في حديقة حيوانات بفلوريدا (جنوب شرق) وأصيب بجروح من دون أن تعرف خطورتها.

وأوضحت حديقة بيفارد للحيوانات في مدينة ملبورن وسط ولاية فلوريدا الشرقي «نقلت العائلة إلى مستشفى محلي في سيارة إسعاف». وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الطفل في الثانية من العمر، وفق «فرانس برس».

وفي قسم «راينو إنكاونتر» لحيوانات وحيد القرن تفصل بين الزوار والحيوانات أعمدة فولاذية.

وأوضحت الحديقة «وفقًا لشهود، تعثر الطفل ووقع بين عمودين وعندها ارتطم خرطوم أحد الحيوانات بالطفل».

وأكدت الحديقة أن أي حادث من هذا النوع لم يسجل منذ فتح هذا القسم في العام 2009، مشددة على أن سلامة الزوار هي أكبر أولوياتها.

وأشارت إلى تعليق هذا النشاط بانتظار إعادة النظر بتدابير السلامة لعدم تكرار الحادث.

وتضم الحديقة 900 حيوان من 195 نوعًا.