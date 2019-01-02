إصابة طفل بعد سقوطه في حظيرة حيوانات وحيد قرن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يناير 2019, 12:07 مساء
إصابة طفل بعد سقوطه في حظيرة حيوانات وحيد قرن في الولايات المتحدة (أ ف ب)

أفاد مسؤولون أن طفلًا سقط داخل حظيرة حيوان وحيد القرن في حديقة حيوانات بفلوريدا (جنوب شرق) وأصيب بجروح من دون أن تعرف خطورتها.

وأوضحت حديقة بيفارد للحيوانات في مدينة ملبورن وسط ولاية فلوريدا الشرقي «نقلت العائلة إلى مستشفى محلي في سيارة إسعاف». وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الطفل في الثانية من العمر، وفق «فرانس برس».

وفي قسم «راينو إنكاونتر» لحيوانات وحيد القرن تفصل بين الزوار والحيوانات أعمدة فولاذية.

وأوضحت الحديقة «وفقًا لشهود، تعثر الطفل ووقع بين عمودين وعندها ارتطم خرطوم أحد الحيوانات بالطفل».

وأكدت الحديقة أن أي حادث من هذا النوع لم يسجل منذ فتح هذا القسم في العام 2009، مشددة على أن سلامة الزوار هي أكبر أولوياتها.

وأشارت إلى تعليق هذا النشاط بانتظار إعادة النظر بتدابير السلامة لعدم تكرار الحادث. 

وتضم الحديقة 900 حيوان من 195 نوعًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكشف عن موعد الإعلان عن جائزة أحسن لاعب ليبي
رياضة محلية
اعتراف مثير من إدارة الأهلي طرابلس على «فيس بوك»
رياضة محلية
كاركاتير خيري - عام ميلادي جديد .. 2019
كاريكاتير
«المحاسبة» بالبيضاء: مخالفات جوهرية في أعمال لجنة توريد المخزون الاستراتيجي ...
ليبيا
عودة جماعية مرتقبة إلى بيت «الرئاسي» والعيون على «الرجمة»
ليبيا
ديوان المحاسبة بالبيضاء يرصد 21 مخالفة مالية للحكومة الموقتة
ليبيا
«ويلمات هيمت» تختار أعمال القماطي للمنافسة بمسابقتها الدولية للكاريكاتير
ثقافة وفن
الملاكمة تعود مجددًا بقوة إلى ليبيا
رياضة محلية
تعطيل جوازات سفر 3 كوريين مقيمين في ليبيا رفضوا العودة لبلادهم
ليبيا
كيف ودَّع الدولار واليورو 2018 في السوق الموازية؟
ليبيا
«ليبيا الدينار والدولار».. كتاب جديد يحلل الوضع الليبي في لحظاته الاستثنائية
اقتصاد
تقرير: التاريخ الطويل للديربيات الليبية
رياضة محلية
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متى تكون آلام الكتف اليسرى خطرًا يستدعي التدخل الطبي؟