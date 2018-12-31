مشاهير ودعوا العالم في 2018

العالم الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكينغ في 19 سبتمبر 2013 في كامبريدج (أ ف ب)

شهد العام 2018 وفاة عدد كبير من الشخصيات العلمية والفنية والثقافية البارزة حول العالم.

ومن بينهم العالم الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكينغ، والممثل المصري جميل راتب، والكاتب السوري حنا مينة، والممثلة السورية مي سكاف، والمغنية الأميركية أريثا فرانكلين، حسب «فرانس برس».

شهر يناير

7- المغنية الفرنسية الشهيرة فرانس غال عن 70 عامًا، والتي عرفت خصوصًا في الستينات والثمانينات من القرن الماضي.

15- دولوريس أوريردن (46 عامًا) قائدة الفرقة الإيرلندية «ذي كرانبريز».

20- بول بوكوز (91 عامًا) كبير الطهاة الفرنسيين المعروف بأنه «مؤسس فن الطهو الفرنسي».

27- إنغفار كامبراد (91 عامًا) مؤسس شبكة متاجر «أيكيا» السويدية.

27- الناشر الفرنسي المعروف جان كلود لاتيس عن 76 عامًا.

شهر فبراير

10- جون غافن الممثل والسفير الأميركي السابق عن 86 عامًا.

13- الأمير الدنماركي هنريك (83 عامًا) زوج ملكة الدنمارك مارغريت الثانية والمتحدر من أصول فرنسية.

18- إدريسا ويدراوغو (64 عامًا) المخرج المتحدر من بوركينا فاسو الحائز جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان كان السينمائي العام 1990 عن فيلم «تيلاي».

21- بيلي غراهام (99 عامًا) المبشر الإنجيلي الأميركي، والذي كان يستمع إليه رؤساء الولايات المتحدة على مدى عقود عدة.

24- سريديفي (54 عامًا) التي كانت تعتبر إحدى أبرز ممثلات بوليوود.

28- السينمائي البريطاني لويس غيلبرت مخرج ثلاثة أفلام جيمس بوند عن 97 عامًا.

شهر مارس

10- أوبير دو جيفنشي (91 عامًا) أسطورة تصميم الأزياء الراقية الفرنسية.

14- ستيفن هوكينغ (76 عامًا) العالم الفيزيائي البريطاني الذي كان مصابًا بمرض التصلّب اللويحي الذي شلّه وأقعده. عرف بأعماله حول الكون. أصبح ذا شهرة كبيرة بعد نشر كتابه «تاريخ موجز للزمن» العام 1988.

14- إميلي نصرالله (87 عامًا) إحدى أبرز الأديبات في لبنان.

24- المغنية الفلسطينية ريم البنا بعد صراع مع المرض منعها في الآونة الأخيرة من الغناء.

31- مغني الأوبرا الفرنسي ميشال سينيشال عن 91 عامًا بعد مسيرة فنية طويلة قادته إلى الشهرة العالمية.

شهر أبريل

2- ويني مانديلا (81 عامًا) أيقونة الكفاح ضد نظام الفصل العنصري على مدى السنوات الـ28 التي كان فيها زوجها نلسون مانديلا في السجن.

6- عازف البيانو الأميركي سيسيل تايلور، وهو أحد أبرز الأسماء في موسيقى الجاز الحر، عن 89 عامًا.

13- ميلوش فورمان (86 عامًا) المخرج السينمائي الأميركي - التشيكي الذي نال مرتين جائزة الأوسكار عن فئة أفضل مخرج العام 1976 عن فيلم «وان فلو اوفر ذا كوكوس نيست» (طار فوق عش المجانين) والعام 1985 عن فيلم «أماديوس».

17- بربارا بوش (92 عامًا) السيدة الأميركية الأولى من 1989 وحتى 1993 وإحدى امرأتين فقط كانت زوجة (جورج بوش الأب) ووالدة رئيس أميركي (جورج بوش الابن).

20- أفيتشي (28 عامًا): المنتج الموسيقي السويدي الشهير لموسيقى التكنو واسمه الحقيقي تيم بيرغلينغ.

21- اليابانية نابي تاجيما التي كانت على الأرجح عميدة سن البشرية عن 117 عامًا.

شهر مايو

7- المغنية البلجيكية موران (57 عامًا) واسمها الفعلي كلودين لويبارتس.

14- توم وولف (88 عامًا) الكاتب الأميركي وأبرز وجوه الصحافة الحديثة ومؤلف الكتاب العالمي الشهير الذي حقق مبيعات عالية «بونفاير أوف فانيتيز».

14- وليام فانس (82 عامًا) فنان رسوم الكاريكاتور البلجيكي.

22- فيليب روث (85 عامًا) عملاق الأدب الأميركي مؤلف روايات مثل «الوصمة البشرية»، والذي غالبًا ما ورد اسمه بين المرشحين لنيل جائزة نوبل لكنه لم يحصل عليها.

30 - مديحة يسري (96 عامًا) إحدى أبرز نجمات السينما المصرية في القرن العشرين.

شهر يونيو

5- كايت سبايد (55 عامًا) الاسم الشهير في عالم الموضة الأميركية والمعروفة بحقائبها المميزة.

8- أنطوني بوردان (61 عامًا) الطاهي والناقد الأميركي الشهير المعروف ببرنامجه التلفزيوني على شبكة «سي إن إن» الذي يستكشف فيه فن الطهو في العالم بأسره.

18- مغني الراب الأميركي إكس إكس إكس تِنْتاسيون (20 عامًا) الذي قتل بالرصاص في فلوريدا.

20- إدوارد-جان امبان (80 عامًا): البارون رجل الأعمال البلجيكي الذي تصدرت عملية خطفه في فرنسا 1978 أخبار وسائل الإعلام.

شهر يوليو

5- كلود لانزمان (92 عامًا) المخرج السينمائي والصحفي الفرنسي مؤلف كتاب «المحرقة» العام 1985.

23- الممثلة السورية المعارضة مي سكاف في باريس عن 49 عامًا.

شهر أغسطس

6- جويل روبوشون (73 عامًا) الطاهي الفرنسي الشهير والوحيد عالميًا الحاصل على 32 نجمة ميشلان التقديرية.

11- في آس نايبول (فيديادهار سوراجبراساد نايبول، 85 عامًا) الكاتب البريطاني الحائز جائزة نوبل للآداب العام 2001.

16- الفنان التشكيلي الفلسطيني سمير سلامة في فرنسا عن 74 عامًا.

16- أريثا فرانكلين (76 عامًا) أسطورة الغناء الأميركية الملقبة بـ«ملكة موسيقى السول».

17- المغنية العراقية سحر طه بعد صراع مرير مع المرض.

21- الروائي السوري حنا مينة «شيخ الرواية السورية» عن 94 عامًا.

26- روزا بوغليون إحدى أهم نجمات السيرك في فرنسا عن 107 سنوات.

شهر سبتمبر

6- بيرت رينولدز (82 عامًا) نجم هوليوود في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

12- رشيد طه (59 عامًا) المغني الجزائري ونجم الروك الفرنسي في الثمانينات.

16- جمال علام أحد أهم مغني الموسيقى الأمازيغية في الجزائر، في باريس عن 71 عامًا.

19- الفنان المصري جميل راتب عن عمر يناهز الثانية والتسعين.

24- غاري كورتس الذي تولّى إنتاج أوّل فيلمين من سلسلة «حرب النجوم»، عن 78 عامًا.

27- تارا فارس (22 عامًا) عارضة الأزياء العراقية الشهيرة التي اغتيلت في بغداد.

شهر أكتوبر

1- شارل أزنافور (94 عامًا) عملاق الأغنية الفرنسية المتحدر من أصول أرمنية.

2- المفكر والكاتب الفلسطيني سلامة كيلة بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن 63 عامًا.

6- مغنية الأوبرا الإسبانية مونسرات كاباليه (85 عامًا).

14- الفنان القطري عبدالعزيز جاسم في العاصمة التايلاندية بانكوك بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 61 عامًا.

15- بول آلن (65 عامًا) الذي شارك في تأسيس شركة مايكروسوفت مع بيل غيتس العام 1975.

15- ارتو باسيلينا (76 عامًا) الكاتب الفنلندي المعروف بروايته «عام الأرنب البري».

20- مغني الراب الكندي جون جيمس ماكموراي (33 عامًا) بعدما سقط من جناح طائرة كان يسير عليه خلال تصوير فيديو كليب.

22- جيلبرتو بينيتون (77 عامًا) أحد مؤسسي مجموعة الملابس الإيطالية المعروفة.

شهر نوفمبر

10- ستان لي مخترع شخصية «سبايدرمان» عن 95 عامًا.

13- الممثلة الأميركية كاثرين ماكغريغور التي قامت بدور هارييت أوليسون ذات الطباع الشرسة في المسلسل التلفزيوني الشهير «ليتل هاوس أون ذي براري» عن 93 عامًا.

16 - الروائي الأميركي وليام غولدمان (87 عامًا) واضع سيناريو أفلام مثل «آل ذي بريزيدنتس من» و«ماراثون مان».

22- سيسيليا ماريا روسزاك أكبر راهبة في العالم في مدينة كراكوف البولندية عن 110 أعوام.

26- برناردو برتولوتشي (77 عامًا) عملاق السينما الإيطالية مخرج فيلم «آخر تانغو في باريس» و«الإمبراطور الأخير».

26 - موزع الأفلام الفرنسي سامويل حديدة منتج «ريزيدنت إيفل» و«سايلنت هيل» عن 64 عامًا.

27- مقدّم البرامج البريطاني غافن فورد (53 عامًا) في لبنان في جريمة قتل.