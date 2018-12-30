من هي أكثر نساء أميركا إثارة للإعجاب؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 ديسمبر 2018, 03:54 مساء
السيدة الأميركية الأولى سابقًا، ميشال أوباما (أ ف ب)

اختيرت السيدة الأميركية الأولى سابقًا، ميشال أوباما، أكثر نساء الولايات المتحدة إثارة للإعجاب، واضعة بذلك حدًا لهيمنة هيلاري كلينتون على هذا اللقب مدة 17 عامًا.

ونالت أوباما اللقب بموجب نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد «غالوب» ونشرت نتائجه، الخميس، حسب «فرانس برس».

واختير الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أكثر رجال الولايات المتحدة إثارة للإعجاب، للسنة الحادية عشرة على التوالي بحسب استطلاع «غالوب».

وحل الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب في المرتبة الثانية، للسنة الرابعة على التوالي. ويجري معهد «غالوب» هذا الاستطلاع سنويًا منذ العام 1946 باستثناء العام 1976.

وقال 15% من 1025 شخصًا أميركيًا شملهم الاستطلاع إن أوباما هي أكثر النساء إثارة للإعجاب. وتروج ميشال أوباما راهنًا لكتاب ذكرياتها «بيكومينغ».

وحلت ثانية مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري، فيما أتت هيلاري كلينتون والسيدة الأميركية الأولى راهنًا ميلانيا ترامب في المرتبة الثالثة مع 4%.

واحتلت هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية في 2016 ووزيرة الخارجية السابقة صدارة هذه القائمة 22 مرة من بينها السنوات السبع عشرة الأخيرة.

وقال 19% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم إن باراك أوباما هو أكثر الرجال الأميركيين إثارة للاعجاب. وحل ترامب ثانيًا مع 13% تلاه الرئيس السابق جورج دبليو بوش والبابا فرنسيس في المرتبة الثالثة مع 2%.

وأوضح معهد «غالوب» أن الاستطلاع أجري بين 3 إلى 12 ديسمبر، ويبلغ هامش الخطأ فيه 4%.

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