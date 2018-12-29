مخلوقات فضائية في سماء نيويورك.. ما القصة؟

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 ديسمبر 2018, 10:29 صباحا
صورة ملتقطة من شريط فيديو يظهر سماء نيويورك صورة اندرو ريوس مساء 27 ديسمبر 2018 (أ ف ب)

غرد أمريكيون حول وجود مخلوقات فضائية في سماء بلادهم، بعد ظهور أنوار زرقاء ناجمة عن انفجار محول للكهرباء، مساء الخميس في نيويورك.

وسجل الحادث في محطة لتوليد الكهرباء تابعة لشركة «كون إديسون» الواقعة في حي أستوريا، قرب منطقة كوينز قبالة مانهاتن، بعيد الساعة 21,00 بالتوقيت المحلي (الساعة الثانية من فجر الجمعة ت غ)، وفق «فرانس برس».

وأضاءت سلسلة من البرق الأزرق سماء عاصمة البلاد المالية، مثيرة سريعًا تغريدات تتحدث عن وصول مخلوقات فضائية أو أبطال خارقين.

وغرد الموسيقي جو بادن بفكاهة «المخلوقات الفضائية وصلت. هذا صحيح لأنها توقفت في أستوريا ما إن حطت».

وكتب جيف لوف في تغريدة «سماء نيويورك تشبه بالتمام اللحظة التي نزل فيها ثانوس على الأرض» في إشارة إلى فيلم «إينفينيتي وور» من سلسلة «أفينجرز».

وغرد إريك كليننبرغ عالم الاجتماع في جامعة نيويورك «شيء غريب تماما يحصل في سماء مانهاتن».

إلا أن الناطق باسم رئيس بلدية نيويورك إريك فيليبس أكد عبر «تويتر» أيضًا، «لا وجود لمخلوقات من كوكب آخر بل هو محول انفجر في محطة كون إديسون في كوينز».

وتوقفت حركة الطيران لفترة وجيزة في مطار «لا غوارديا» القريب والذي يستخدم خصوصا للرحلات الداخلية فضلا عن الخط رقم 7 في قطارات الأنفاق والذي يمر بالحي. وأكدت الشركة أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات وأن الوضع تحت السيطرة.
 

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