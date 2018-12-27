توقيف رجل لتخريبه نجمة دونالد ترامب في هوليوود

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 ديسمبر 2018, 05:05 مساء
نجمة دونالد ترامب في هوليوود خلال إصلاحها بعد تخريبها (أ ف ب)

أوقفت السلطات الأميركية رجلًا في التاسعة والعشرين من العمر بسبب رسمه رمز الصليب المعقوف النازي على نجمة دونالد ترامب على جادة المشاهير في هوليوود.

وأوقف خوسيه أورتيغا في 23 ديسمبر بعدما فاجأه أحد المارة وهو يرسم صليبًا معقوفًا على نجمة ترامب في هذه الجادة التي تضم أكثر من 2500 نجمة لأبرز المشاهير خصوصًا في مجالي السينما والتلفزيون، وفقًا لوكالة فرانس برس. 

وحصل ترامب على نجمته في 2007 بفضل برنامجه التلفزيوني آنذاك «ذي أبرنتيس».

وأبلغ الشخص الذي كان يمر في المكان الشرطة بالواقعة وتبع المشتبه به إلى حين توقيفه، على ما أفاد المسؤول في شرطة لوس أنجليس درايك ماديسن الأربعاء، ووجهت لخوسيه أورتيغا تهمة التخريب فيما أزيل الشعار النازي سريعًا عن النجمة.

وكانت نجمة دونالد ترامب نفسها تعرضت للتخريب في يوليو على يد رجل آخر سلم نفسه لاحقًا للشرطة ولا يزال في انتظار محاكمته.

واتهم رجل ثالث بالتخريب وحكم عليه بثلاث سنوات من الحرية المشروطة فضلًا عن القيام بأعمال للمنفعة العامة ودفع غرامة قدرها 4 آلاف دولار بعد تعرضه للنجمة عينها في 2016.

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