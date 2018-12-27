الأمن اللبناني يوقف رجلاً ادعى أنه مخطوف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 ديسمبر 2018, 03:14 مساء
عناصر في قوى الأمن الداخلي اللبنانية، 19 أبريل 2013 (أ ف ب)

أوقفت السلطات اللبنانية رجلاً ادّعى أنه مخطوف لدى أشخاص يطلبون فدية مالية، بهدف الحصول على مبلغ مالي من عائلته بقيمة عشرة آلاف دولار، بحسب ما جاء في بيان لقوى الأمن الداخلي الخميس.

وجاء في البيان الذي تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه أن الشرطة في مدينة زغرتا شمال لبنان تلقت بلاغًا من شخص عن فقدان شقيقه، وتلقيه رسالة نصيّة تطلب فدية قدرها عشرة آلاف دولار.

لكن قوة أمنية تمكنّت من العثور عليه وتوقيفه صباح الخميس.

وبعد التحقيق «تبيّن أنه اختلق تمثيلية خطفه بسبب ضائقة مالية يعاني منها»، بحسب البيان.

وأحيل هذا الشخص الذي لم يُحدّد عمره أو أية تفاصيل أخرى عنه إلى القضاء.

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