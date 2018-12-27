الشرطة تتدخل لإرضاء طفل غاضب بسبب عدم تلقيه هدايا الميلاد

شجرة ميلاد بمركز تجاري في برلين، 19 ديسمبر 2018 (أ ف ب)

اتصل طفل ألماني في التاسعة بالشرطة ليشكو لها استياءه من الهدايا التي تلقاها في عيد الميلاد، مما دفعها لإرسال عناصر إلى منزله للتدخل بحسب مفوضية الشرطة المحلية.

هذا الفتى المقيم في زيتيل على ضفاف بحر الشمال، اتصل الثلاثاء برقم الطوارئ الخاص بالشرطة. وأبلغ الشرطيين بأنه لم يتلق الهدايا التي كان قد أبدى رغبته بالحصول عليها في عيد الميلاد، وفق «فرانس برس».

وأوضح متحدث باسم الشرطة في تصريحات أوردتها صحيفة محلية أن «العناصر وصلوا ورأوا الفتى في حالة من الغضب الشديد».

واستفاد الشرطيون من حالة الهدوء على صعيد المهام المنوطة بهم وقرروا خوض هذه اللعبة، إذ تفحصوا القائمة الأساسية وقارنوها مع الهدايا المقدمة وأجروا وساطة عائلية.

ونجحوا أخيرًا في فض هذا الإشكال بعدما عللوا للطفل ما حصل بالتباس حصل لدى «سانتا كلوز» بين قائمة هداياه وتلك العائدة لطفل آخر.

ولم تكشف مفوضية الشرطة في أولدنبرغ عن مضمون قائمة الهدايا التي طلبها هذا الطفل من «سانتا كلوز».