بريطانيا تحظر بيع القطط والكلاب الصغيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 11:43 صباحا
بريطانيا تحظر بيع القطط والكلاب الصغيرة التي لا يزيد عمرها عن ستة أشهر (أ ف ب)

قررت بريطانيا حظر بيع القطط والكلاب الصغيرة التي لا يزيد عمرها على ستة أشهر في متاجر الحيوانات، تجنبًا لأي سوء معاملة قد يلحق بها.

وقالت السلطات المعنية بالبيئة والحيوانات «ينبغي على الراغبين في شراء كلب صغير أو هرّة صغيرة دون سن ستة أشهر الاتصال مباشرة مع من يربّي الحيوان أو دار الرعاية»، وفق «فرانس برس».

وأظهرت استطلاعات للرأي أن 95% من البريطانيين يؤيدون هذا القرار الذي سيدخل حيّز التنفيذ العام المقبل، بحسب الحكومة.

وأوضحت السلطات أن أحد أهداف هذا القانون الجديد «وضع حد للظروف الرهيبة لتربية» القطط والكلاب الصغيرة.

ولن يكون مسموحًا لمتاجر الحيوانات أيضًا التعامل سوى مع دور رعاية تراعي قواعد الرفق بالحيوان، أو التعامل مباشرة مع مربي الحيوانات.

وأعلنت منظمة «بي دي أس آيه» البريطانية أن 49% من البريطانيين لديهم حيوان واحد على الأقل.

ويبغ عدد الحيوانات المنزلية 11 مليونًا و100 ألف هرة، وثمانية ملايين و900 ألف كلب، ومليون أرنب، بحسب منظمات.

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