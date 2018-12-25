سانتا كلوز يوزع الهدايا تحت أعين الجيش الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 10:29 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، 24 ديمسبر 2018 (أ ف ب)

قام سانتا كلوز بجولته العالمية تحت مراقبة الجيش الأميركي الذي يتتبع في 24 ديسمبر من كل سنة تنقلاته عبر العالم.

وشوهدت عربة سانتا عند الساعة 00,35 مثلاً، مغادرة البرازيل باتجاه جزر ساندويتش بعدما بدأت توزيع الهدايا في منطقة آسيا المحيط الهادئ فوق نيوزيلندا واليابان والصين كذلك، بحسب ما أفادت القيادة العسكرية المكلفة الأمن الجوي في الولايات المتحدة وكندا (نوراد)، وفق «فرانس برس».

ورصدت «نوراد» على أجهزة الرادار مؤشرات إلى «وجود نشاط في القطب الشمالي» قبل ظهر الإثنين.

ونقلت بالوقت الحقيقي على موقع خاص وحساب «تويتر» هذه الرحلة. وكان سانتا كلوز قبل وصوله إلى جزر ساندويتش قد وزع 4,1 مليار هدية.

وتشير «نوراد» إلى أن عملية التعقب هذه ممكنة بفضل «مجسات تعمل بالأشعة ما دون الحمراء في أنف رودولف» أحد الأيائل التسعة التي تجر عربة سانتا.

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