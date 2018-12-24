فتح مقهى مخصص لكلاب كورجي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 03:48 مساء
مقهى «هيلو كورجي» في شنغهاي، 18 ديسمبر 2018 (أ ف ب)

بات لمحبي كلاب كورجي، وهو النوع المفضل لدى ملكة إنجلترا، ملتقى في حانة مخصصة لها في مدينة شنغهاي الصينية مع ديكور مستوحى من شكل خلفيتها وقوائمها القصيرة.

وتضم الصين حانات كثيرة مخصصة للقطط يقصدها محبوها الذين لا يستطيعون اقتناءها في المنزل ليداعبوها ويلاعبوها خلال ارتشافهم القهوة، وفق «فرانس برس».

وبات ممكنًا القيام بالأمر عينه مع كلاب كورجي المعروفة بطاعتها الكبيرة والتي تتميز بذيلها القصير، وذلك في مقهى «هيلو كونجي» ذي الديكور الزهري.

ويقدم هذا المقهى الذي فتح أبوابه في أغسطس حلوياته الخاصة، وهي عبارة عن رافيولي بالأرز على شكل مؤخرة كلب كورجي.

كما تقدم أكواب القهوة مع رسم لذيل هذه الكلاب بواسطة الكريما.

ويضم المقهى بعض النادلات اللواتي يضعن على قمصانهن رمزًا شريطيًّا يتيح للزبائن دفع فاتورتهم بواسطة الهاتف الذكي.

ويقول أحد مؤسسي «هيلو كورجي»، وانغ ييمي، إن الكلاب ستحمل بنفسها رمزًا شريطيًا في المستقبل. ويضيف: «الزبائن سيأخذون هواتفهم الذكية لمسح الرمز على ظهر الكلاب. سنوفر في تكاليف اليد العاملة».

وتقول ليو شينيي، وهي زبونة أتت بصحبة صديقها: «أحب الحيوانات الصغيرة لذا أعشق المجيء إلى هذا النوع من المقاهي. هذا الأمر يشعرني بالراحة».

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