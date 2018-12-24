مجلة تقاضي أحد صحفييها بعد اختلاسه أموال تبرعات لأيتام سوريين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 12:40 مساء
مبنى مجلة «دير شبيغل» الألمانية في مدينة هامبورغ، 29 نوفمبر 2012 (أ ف ب)

أعلنت مجلة «دير شبيغل» الأحد أنها سترفع دعوى قضائية على أحد صحفييها السابقين للاشتباه في أنه اختلس تبرّعات لأيتام سوريين جُمعت بفضل مقال له هو أيضًا محل شكّ في صدقيته.

وذكرت المجلة أنها تملك معلومات تشير إلى أن الصحفي المعروف كلاس ريلوتيوس أطلق حملة تبرعات لمساعدة ضحايا تحدّث عنهم في أحد مقالاته، لكنه جمع المال في حسابه الشخصي، وفق «فرانس برس».

وكتبت المجلة في موقعها الإلكتروني «ستعطي دير شبيغل كل المعلومات للنيابة العامة».

وأقرّ الصحفي بأنه اختلق قصصًا وشخصيات في 12 مقالاً. وكشفت الصحيفة عن هذه القضية الأربعاء بعد استقالة هذا الصحفي البالغ 33 عامًا في السادس عشر من ديسمبر الجاري.

بعد ذلك، باشر عدد من القراء بالاتصال بالمجلة للاستعلام عن مصير الأموال التي تبرّعوا بها، والتي ظنّوا أنها ستذهب لأيتام سوريين يعيشون في شوارع تركيا.

ووصفت المجلة هذه الحادثة في عددها الصادر السبت بأنها «أسوأ ما قد يحدث مع مطبوعة» متعهّدة «ببذل كل ما يمكن لاستعادة صدقيتها» ومقرّة بالضرر الذي تحدثه قضية كهذه على الثقة بها وبالإعلام بشكل عام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
تراجع الدولار في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)
ليبيا
كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي