متديّنون هندوس يمنعون نساء من دخول معبد ساباريمالا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 11:05 صباحا
متديّنون هندوس يمنعون نساء من دخول معبد ساباريمالا (أ ف ب)

منع مئات المتديّنين الهندوس الأحد مجموعة من النساء من الدخول إلى أحد أكبر المعابد في جنوب الهند، بعد أسابيع من الجدل والتوتّر حول هذا الموضوع.

وحاولت مجموعة من النساء دخول معبد ساباريمالا في ولاية كيرالا، بعدما ألغت المحكمة العليا في سبتمبر قرارًا قديمًا بمنع من هنّ بين العاشرة والخمسين من دخوله، وفق «فرانس برس».

لكن منذ صدور حكم المحكمة العليا، تتالت التوتّرات حول هذه القضية واشتدّت الأحد حين دخلت 11 امرأة قرية بامبا الواقعة على سفح التلة حيث يرتفع المعبد.

وسرعان ما اجتمع مئات الهندوس المتديّنين، ومن بينهم نساء، لمنع المجموعة من بلوغ المعبد.

وحاولت الشرطة التوسّط بين الطرفين، لكن كثافة الوافدين إلى المكان من الرافضين دخول النساء المعبد جعلت الشرطة تسحب الإحدى عشرة امرأة بعيدًا.

وقالت إحدى هؤلاء النساء للصحفيين «لم تستطع الشرطة أن تؤمّن دخولنا إلى المعبد، لحسن الحظّ تمكنّا من مغادرة المكان».

وفي منتصف أكتوبر، اندلعت اشتباكات بين قوى الأمن ومتظاهرين متشددين منعوا مجموعة أخرى من النساء من الوصول إلى المعبد. وهم رشقوا عناصر الشرطة بالحجارة وتعرّضوا للصحفيات.

واعترضت جهات عدة على قرار المحكمة العليا، مثل الحزب الوطني الهندوسي بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة ناريندرا مودي.

وستنظر المحكمة في هذه الاعتراضات في 22 يناير.

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