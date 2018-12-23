بريطانيون يجتمعون بموقع أثري لمشاهدة الانقلاب الشمسي

بريطانيون يجتمعون بموقع أثري لمشاهدة الانقلاب الشمسي (أرشيفية:انترنت)

تجمع آلاف المحتفلين عند نصب ستونهنغ في بريطانيا مرتدين ملابس ثقيلة ومبهجة الألوان لمشاهدة السطوع الأول للشمس بعد الانقلاب الشتوي السبت.

وردد أشخاص من جميع الأعمار الأغاني وهم يصفقون ويهللون مع سطوع الشمس فوق الموقع الأثري الذي يعود لعصور ما قبل التاريخ والمؤلف من حجارة ضخمة قائمة بجنوب غرب بريطانيا، وفقًا لوكالة «رويترز».

الانقلاب الشتوي المعروف أيضًا بعيد منتصف الشتاء، هو ظاهرة فلكية تميز يومها بأقصر مدة للنهار وأطول مدة للليل خلال العام.

وتحدث هذه الظاهرة على كل كوكب حيث يميل أحد قطبيه نحو النجم، فيكون القطب الآخر بعيدًا عنه مما يجعله في فترة الانقلاب الشتوي، في نصف الأرض الشمالي تسمى هذه الظاهرة انقلاب ديسمبر، وفي نصف الكرة الجنوبي يطلق عليها اسم انقلاب يونيو.

بريطانيون يجتمعون بموقع أثري لمشاهدة الانقلاب الشمسي (أرشيفية:انترنت)

بريطانيون يجتمعون بموقع أثري لمشاهدة الانقلاب الشمسي (أرشيفية:انترنت)

بريطانيون يجتمعون بموقع أثري لمشاهدة الانقلاب الشمسي (أرشيفية:انترنت)

بريطانيون يجتمعون بموقع أثري لمشاهدة الانقلاب الشمسي (أرشيفية:انترنت)