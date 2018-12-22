«إل تشابو» يحظى برؤية ابنتيه خلال محاكمته

ابنتا إل تشابو التوأمان لدى خروجهما من محكمة بروكلين في 26 يونيو 2018 (أ ف ب)

تمكن تاجر المخدرات المكسيكي خواكين غوسمان «إل تشابو»، الذي يحاكم منذ شهر ونصف الشهر في نيويورك، من رؤية ابنتيه التوأمين (7 سنوات)، البالغتين في المحكمة.

ووصلت زوجة «إل تشابو» إيما كورونيل، الخميس، إلى المحكمة برفقة الطفلتين، اللتين ابتسمتا لوالدهما على ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

ورحب غوسمان بهما بإشارة من اليد مرسلًا إليهما قبلات، وهما تتسلقان ركبتي والدتهما لتتمكنا من رؤيته بشكل أفضل، حسب «فرانس برس».

وقال أحد محاميه إدوارد باريسو لصحيفة «نيويورك ديلي نيوز» إن غوسمان (61 عامًا) لم ير ابنتيه منذ أغسطس.

و«إل تشابو» زعيم كارتل سينالوا مسجون انفراديًا من دون أي زيارات منذ يناير 2017 في الولايات المتحدة. ويسمح فقط لمحاميه وطفلتيه التوأمين بزيارته في سجن مانهاتن الفيدرالي لكن من وراء عازل زجاجي.. بينما تُمنع زوجته من لقائه.