كويتي يستخدم طائرة من دون طيار لتهريب مخدرات

السلطات الكويتية تقبض على مواطن استخدم طائرة من دون طيار لتهريب المخدرات (أ ف ب)

ألقت السلطات الكويتية القبض على مواطن استخدم طائرة من دون طيار في تهريب المخدرات إلى بلده من دولة مجاورة، بحسب ما أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في بيان الخميس.

وضبطت السلطات أربعة كيلوغرامات من المخدرات الصناعية «أمفيثامين» وكيلوغرامًا من الحشيشة بحوزة المتّهم استقدمها بواسطة طائرة من دون طيّار، من دولة مجاورة لم تحددها، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وتحدّ بالكويت دولتان، هما العراق والمملكة السعودية، ونشرت وزارة الداخلية الكويتية على حسابها على موقع تويتر صورة للطائرة بالإضافة إلى المخدرات المضبوطة، وظهر في الصورة شبك أسفل الطائرة استخدمه المتّهم لنقل المخدرات.

وتعلن السلطات الكويتية باستمرار عن ضبط المخدرات في المطار أو المنافذ الحدودية، ولكنها المرة الأولى التي تعلن فيها إلقاء القبض على مهرب يستخدم طائرة من دون طيار.

وتباع هذه الطائرات بشكل عادي في المحلات التجارية، ولكنها بحاجة لموافقة من وزارة الداخلية لتسييرها.

ويعاقب القانون الكويتي المخالفين بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى ثلاثة آلاف دينار كويتي (10 آلاف دولار)، أما عقوبة تهريب المخدرات فتصل إلى الإعدام أحيانًا.

