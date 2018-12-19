مصير مجهول لــ 13 عاملًا علقوا في منجم بالهند

صورة ملتقطة في 11 أكتوبر 2018 لعمال منجم للماس في ولاية ماديا براديش الهندية (أ ف ب)

تتضاءل الآمال في العثور على 13 عاملًا عالقين، منذ الخميس، في منجم فحم غير قانوني تحت الأرض في الهند أغرقته الأمطار.

وتمكنت فرق الإنقاذ من ضخّ كميات من الماء إلى الخارج، لكن لم يجر أي اتصال مع العمال العالقين في الداخل، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

وتقدّر الشرطة وجود 13 شخصًا في هذا المنجم الواقع في ولاية ميغالايا. وقال مسؤول أمني محلي: «لا يمكننا أن نقول شيئًا في الوقت الحالي، لكن عمليات البحث مستمرة»، مضيفًا: «المنجم عميق إلى 100 متر..نحن نبذل ما في وسعنا».

وكان القضاء الهندي منع عمل مناجم الفحم في هذه المنطقة في العام 2014 بسبب تلويثها للماء، لكن العمل فيها مستمر خلافًا للقانون، ويحفر العمال أنفاقًا صغيرة للوصول إلى الفحم.

وسبق أن وقع حادث مماثل في العام 2012 في الولاية نفسها، أسفر عن مقتل 15 عاملًا لم يُعثر على جثثهم حتى الآن.