نمر يقتل طفلًا في الثالثة من العمر

السلطات الهندية تعيد جثّة طفل في الثالثة من العمر قتله نمر (أ ف ب)

أعادت السلطات الهندية الثلاثاء جثّة طفل في الثالثة من العمر قتله نمر، إلى عائلته بحسب ما أعلنت أجهزة حماية البيئة.

وكان الطفل وسيم أكرم في مطبخ بيت عائلته مع أمه حين تسلّل النمر وخطفه وجرّه إلى الغابة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

بعد ذلك حصلت سلطات ولاية جامو وكشمير في الشمال على موافقة الحكومة المركزية لقتل النمر الذي سبق أن أودى بحياة شخصين في المنطقة نفسها في شهرين، منهما صبيّ في الثامنة من العمر في السابع من الشهر الحالي.

وانتشرت عناصر من سلطات حماية الطبيعة المنطقة بحثًا عن الحيوان المفترس، وقال أحد العناصر طاهر أحمد شاول «عُثر على النمر صباحًا، لكننا لم نتمكن من الإمساك به».

وطلبت السلطات من السكان توخّي الحذر، وقال طاهر أحمد شاول «الناس هم من اقتحموا موطن النمور وليس العكس، ولذا تقع هذه الحوادث».

وبحسب التقديرات الرسمية، يعيش في الهند ما بين 12 ألف نمر و14 ألفًا، منها 432 قتلت في العام 2017، وهي هدف للصيادين طمعاً بجلدها وأعضاء منها.

والأسبوع الماضي، قتل نمر راهبًا هندوسيًا كان يتأمل في غابة في ولاية ماهاراشترا غرب الهند.

ولا توجد إحصاءات رسمية حول عدد الأشخاص الذين قتلتهم النمور، لكن الخبراء يقدّرونه ببضع مئات سنويًا.