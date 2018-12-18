حاكم نيويورك مستعد لتشريع الماريغوانا لأغراض الترفيه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 03:28 مساء
رجل متنكر على شكل حشيشة بولاية ماساتشوستس (أ ف ب)

دعا حاكم نيويورك، الاثنين، لتشريع استخدام الحشيشة لأغراض الترفيه في الولاية، في تدبير يتماشى مع موجة متعاظمة لتشريع هذه المادة في الولايات المتحدة وباقي أنحاء العالم.

وقال أندرو كومو الذي أعيد انتخابه حاكمًا لهذه الولاية التي تعد حوالى عشرين مليون نسمة في خطاب بشأن أولوياته التشريعية للعام 2019 «فلنشرع الحشيشة لاستخدامات الترفيه للبالغين ولننه المسألة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويشكل هذا الإعلان تطورًا في موقف الحاكم الديمقراطي، الساعي لأن يكون نموذجًا تقدميًا في مواجهة إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وخلال الحملة لإعادة انتخابه هذا الخريف والتي تنافس فيها مع الممثلة اليسارية سينتيا نيكسون التي كانت تنادي بهذا التشريع، أبدى كومو انفتاحًا بعدما معارضة طويلة، واستعاد الاثنين الحجج التي استخدمتها نيكسون دعمًا لمطلب تشريع استخدام الحشيشة في الولاية والتي تشير فيها إلى أن الأشخاص الذين لا يزالون موقوفين بتهمة تدخين الحشيشة في نيويورك هم من أفراد الأقليات الإثنية.

وأوح «لدينا نظامان للقضاء الجنائي، واحد للأغنياء والأشخاص الميسورين، وآخر للباقين يستخدم منذ زمن طويل لاستهداف السود والأقليات»، ومنذ تشريع كولورادو استخدام الحشيشة لأغراض الترفيه في 2014، حذت تسع ولايات أميركية أخرى والعاصمة الفيدرالية واشنطن حذوها.

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