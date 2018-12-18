القضاء يواجه السفّاح الفرنسي هولم بتناقض أقواله

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 12:02 مساء
تبدأ بفرنسا الثلاثاء محاكمة السفّاح فرنسيس هولم بجريمة قتل طفلين في 1986 (أ ف ب)

ردّ السفّاح الفرنسي فرنسيس هولم على مواجهته بتناقض أقواله قائلًا «كنت أتخيّل»، وذلك أثناء محاكمته في قضية قتل طفلين في العام 1986.

ويشدد المتهم المدان بتسع جرائم قتل على براءته من قتل الطفلين، وهو أجاب أثناء المحاكمة الإثنين بالنفي القاطع أو بالصمت، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وتعود أحداث هذه القضية إلى الثامن والعشرين من سبتمبر من العام 1986، حين عُثر على جثّتي الطفلين سيريل بينينغ وألكسندر بيكريش البالغين آنذاك ثمانية أعوام، في قرية صغيرة في الشمال الفرنسي مع كسور في الرأس تدلّ على الضرب العنيف بحجر.

ودان القضاء آنذاك شابًا في السادسة عشرة من العمر وحُكم عليه بالسجن المؤبد قبل أن تظهر براءته في العام 2002، وسبق أن دين فرنسيس هولم البالغ من العمر 59 عامًا بتسع جرائم قتل، منها جرائم اعترف بارتكابها، لكنه يصرّ على براءته من قتل الطفلين.

وفي جلسة الإثنين، ذكّره القاضي بأقوال أدلى بها في العام 2002 منها أنه شاهد رجلًا يدعى هنري لوكلير في مكان الحادثة ويداه مضرّجتان بالدم، ثم قارن القاضي بين تلك الأقوال وأقوال أخرى في العام 2006 مفادها بأنه شاهد رجلًا يضرب الطفلين ثم يلوذ بالفرار، وأنه حاول اللحاق به لكنه تعثّر بالجثّتين، ورد هولم «كنت أقول أي شيء، كان المحققون يبتزّونني».

ومن المقرر أن يصدر الحكم في 21 ديسمبرالجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا امتنعت عن التصويت..الأمم المتحدة تتبنى ميثاقًا عالميًا حول اللاجئين عارضته...
دولى
مجلسا النواب والدولة والحكومة يتغيبون عن احتفال سرت بذكرى تحريرها من «داعش»
ليبيا
قرعة «الشامبيونزليغ» تصدم ليفربول ويوفنتوس وتبتسم للريال والبرسا
رياضة عالمية
تراجع عملات أجنبية وعربية بالسوق الموازية
ليبيا
أبو نوارة مدربا للأهلي طرابلس
رياضة محلية
ردًا على أستراليا.. مهاتير محمد: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
عربى
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
أحد مؤسسي «غضب فزان» عن مذكرة النائب العام: مستعد للمثول أمام القضاء
ليبيا
«تشاوري» الملتقي الوطني: اتفاق على 6 مبادئ لبناء جهاز أمني وطني (3 ـ 5)
ليبيا
الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

براوني النوتيلا