باراغواي توقف بارون مخدرات برازيليًا

تاجر المخدرات البرازيلي كارلوس إنريكه ساليس كاردوسو الملقّب بـ كابيليه خلال توقيفه في منزله في أسونسيون في 15 ديسمبر 2018 (أ ف ب)

نجحت شرطة مكافحة المخدرات في باراغواي، السبت، في توقيف أحد كبار تجار المخدرات في ريو دي جانيرو البرازيلية.

وحدث ذلك خلال عملية نفّذتها الشرطة في حيّ في العاصمة، بحسب ما كشفت مصادر حكومية لـ«فرانس برس».

أوقف كارلوس إنريكه ساليس كاردوسو الملقّب بـ«كابيليه» (35 عامًا)، وهو من أبرز تجار المخدرات في ريو دي جانيرو.

وهو مطلوب للعدالة في البرازيل على خلفية الاتجار بالمخدرات وارتكاب جرائم قتل، بحسب ما أوضحت المديرية الوطنية لمكافحة الاتجار بالمخدرات (سيناد) عبر حسابها على «تويتر».

ونفّذت العملية في دارة فخمة في حيّ لوس لوريليس، في أسونسيون، حيث ضبطت الشرطة 86 ساعة فاخرة ومبلغًا نقديًا تتخطى قيمته 11800 دولار، بحسب المصدر عينه. ونسّقت هذه العملية مع السلطات البرازيلية التي تنوي تسلّم المشتبه به لمحاكمته.