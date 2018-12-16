«الوحش» تتوج ملكة جمال فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 ديسمبر 2018, 11:13 صباحا
ملكة جمال فرنسا للعام 2019 فايمالا شافيس تتلقى التاج من الملكة السابقة ماييفا كوك، ليل، 15 ديسمبر 2018 (أ ف ب)

في ختام حفل كانت لجنة التحكيم فيه مؤلفة حصرًا من نساء، انتخبت التاهيتية فايمالاما شافيس ملكة جمال فرنسا للعام 2019 مساء السبت، في قاعة زينيت في ليل.

وتخلف فايمالا شافيس (24 عامًا) الحائزة شهادة في إدارة التسويق ماييفا كوك، ملكة جمال فرنسا للعام 2018، حسب «فرانس برس».

وقالت شافيس والدموع في عينيها «كنت مديرة قاعة لياقة بدنية والآن أصبحت ملكة جمال فرنسا. أكاد لا أصدّق الأمر وأنا شديدة التأثر».

والمرة الأخيرة التي توجت فيها ملكة جمال تاهيتي على عرش الجمال، في فرنسا، كانت في العام 1999.

وعانت شافيس من وزن زائد في طفولتها وهي كانت تلقّب بـ«الوحش»، بحسب ما كشفت في تصريحات لوكالة «فرانس برس».

وهي قالت للجنة التحكيم «لو كان في وسعي تغيير العالم، لكنت شجعت الشباب على مواصلة تحصيلهم العلمي»، موضحة أن «التعليم هو إحدى ركائز المجتمع وبفضله يحصل التغيير».

وجمعت مسابقة ملكة جمال فرنسا في دورتها التاسعة والثمانين 30 شابة تتراوح أعمارهن بين 18 و24 عامًا.

وبعد نسخة سابقة كرّست لقضايا المرأة إثر بروز حركة «#أنا أيضًا» لمناهضة التحرّش الجنسي، تميّزت الدورة هذه السنة بلجنة تحكيم مؤلفة بالكامل من نساء، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وحصد فوز فايمالا شافيس باللقب تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتقدت أيضًا هفوة في نقل مجريات الحفل، وبيّنت في أحد المشاهد الكواليس في خلف الصورة حيث كانت شابتان تبدّلان ملابسهما.

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