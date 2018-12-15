فرار موظفي محكمة هندية بسبب فهد صغير

أعلنت السلطات الهندية أن فهدًا صغيرًا كان يهيم في محيط إحدى المحاكم، أثار الذعر في نفوس العاملين في المبنى.

وقال جي.ايه زالا المسؤول عن إدارة الغابات في ولاية كجرات الغربية: «عند رؤية الفهد، خرج الموظفون من الغرفة وهرعوا لإقفال الباب من الخارج وقاموا بإبلاغنا بالأمر»، حسب «فرانس برس»، السبت.

وبعد أبحاث استغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة، عُثر على الفهد الذي يقدّر أن يكون في سنته الثانية أو الثالثة في خزانة. وحقن بمسكنات ومن المرتقب إطلاق سراحه في الغابة. وتجمع جمع غفير خارج مقرّ المحكمة في بلدة شوتيلا.

وبحسب التقديرات، يعيش في الهند ما بين 12 ألفا و14 ألف فهد. وأثّر التمدد العمراني على مواطن هذه الحيوانات التي باتت تتواجه مع السكان.

وقتل 431 فهدا سنة 2017، بحسب البيانات الحكومية أغلبيتها اصطيدت لجلدها وأعضائها.

وما من بيانات رسمية عن ضحايا هجمات الفهود، لكن الخبراء يقدرّون وقوع مئة حادثة من هذا النوع سنويًا.