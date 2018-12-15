قلب بشري يعيد طائرة أدراجها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 ديسمبر 2018, 11:35 صباحا
طائرة تابعة لشركة ساوث ويست تحط في مطار لوس انجليس في 24 مايو 2018 (أ ف ب)

عادت طائرة تابعة لشركة «ساوث ويست» تقوم برحلة بين سياتل ودالاس أدراجها بعد نسيان قلب بشري موجه لعملية زرع فيها، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وكانت الطائرة قطعت مسافة 950 كيلومترا من أصل 2500، الأحد عندما اكتشف طاقمها أن القلب الذي نقل من كاليفورنيا والموجه إلى مستشفى في سياتل لا يزال فيها.

وقال دان لاندسون الناطق باسم شركة الطيران «ما أن أدركنا الخطأ بادرنا إلى العودة إلى سياتل».

وذكرت صحيفة «سياتل تايمز» أن قائد الطائرة قال للركاب المذهولين أن الحمولة تحوي قلبًا بشريًا. ولم تعط الشركة أي تفاصيل إضافية.

وأدى هذا الخطأ إلى إهدار أربع ساعات ثمينة من بينها ثلاث ساعات في الجو. ويعتبر الخبراء أن القلب البشري يمكن أن يحفظ عادة بين أربع ساعات وست قبل عملية الزرع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: لقاء مرتقب يجمع السراج وحفتر
ليبيا
الحملة الوطنية للتطعيمات: إقبال كبير يدحض الشائعات
ليبيا
بعد منشورات لـ«داعش».. أمن الرجبان يناشد المتغيبين عن العمل العودة
ليبيا
في العدد 160: لقاء السراج وحفتر المرتقب وضحايا الرصاص العشوائي
ليبيا
المصرف المركزي: إقفال حقل الشرارة النفطي يتسبب بخسائر 30 مليون دولار يوميًا
ليبيا
أصبوحة شعرية للشاعر سعد الغاتي في سبها
ثقافة وفن
الدولار يفشل في كسر حاجز الخمسة دنانير
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: القضاء والإنصاف وحماية المقدرات الوطنية (4-6)
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: وحدة المؤسسات وتأمين الخدمات العامة (3-6)
ليبيا
«ذا ناشيونال إنترست»: ماذا يجب أن يتغير حتى تزدهر ليبيا؟
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قاوم الخرف بكوب عصير برتقال