جلد شابين مارسا الجنس مع قاصرات في إندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 ديسمبر 2018, 02:47 مساء
نفّذت سلطات إقليم آتشيه حكم الجلد بشابّين مارسا الجنس مع فتيات دون السنّ القانونية (أ ف ب)

نفذت سلطات إقليم آتشيه حكم الجلد بشابين مارسا الجنس مع فتيات دون السن القانونية، بحسب ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

وجُلد كل منهما مئة جلدة؛ عقابًا على ممارسة الجنس مع قاصرات في هذا الإقليم المحافظ الذي ينفرد عن سائر المناطق الإندونيسية بتطبيق متشدد للشريعة الإسلامية.

والسن القانونية في هذا البلد المسلم الأكبر في العالم من حيث عدد السكان هو 18 عامًا، لكن زواج الفتيات مسموح بعد سن السادسة عشرة في حال وافق ولي الأمر.

وبعد الجلدة الخامسة، طلب أحد الشابين العفو عنه، قائلاً إنه يشعر بألم كبير، لكن الأطباء الموجودين في المكان قالوا إنه لن يصاب بضرر.

وقبل أيام، جُلد ستة رجال لأنهم لعبوا الميسر، لكن عقوبتهم تراوحت بين سبع جلدات و11 فقط.

وبدأ إقليم آتشيه الواقع في جزيرة سومطرة تطبيق الشريعة الإسلامية بعدما حصل على حكم ذاتي في العام 2001 لإنهاء حالة تمرد انفصالية عمرها عقود.

وتندد منظمات حقوق الإنسان بعقوبات الجلد في أماكن عامة في آتشيه، وطالب الرئيس جوكو ويدودو بالتوقف عنها، لكن يبدو أنها تحظى بقبول شعبي في هذا الإقليم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أعيان أوباري: القوة المحايدة تعزز «السلام» في المنطقة
ليبيا
مصدر بـ«الرئاسي» ينفي اقتحام مقر رئاسة حكومة الوفاق في طرابلس
ليبيا
حُكم عليه بالسجن .. محامي ترامب السابق: «لقد كان عملي التغطية على أفعاله القذرة»
دولى
النائب علي السعيدي يستنكر تصريحات معيتيق وصنع الله حول حراك فزان
ليبيا
إيطاليا تعين سفيرا جديدا في ليبيا خلفا لبيروني بسبب تهديد «أمنه الشخصي»
ليبيا
اللافي يرفض الإسماعيلي ويدرس عروضًا تونسية وجزائرية مع الأهلي طرابلس
رياضة محلية
«تشاوري» الملتقى الوطني: القضاء والإنصاف وحماية المقدرات الوطنية (4-6)
ليبيا
لفتة تكريمية لضحايا إسكوبار على واجهة مسكنه
منوعات
بالصور: نجوم الكرة الليبية في وداع ثعلب الملاعب أحمد الاحول
رياضة محلية
«تشاوري» الملتقى الوطني: وحدة المؤسسات وتأمين الخدمات العامة (3-6)
ليبيا
عبدالرحمن شلقم يكتب لـ«الوسط»: قافلة موَّال ليبية
ثقافة وفن
«تشاوري» الملتقى الوطني: ماهي الحكومة الجامعة التي تخدم كل الليبيين؟ (2-6)
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

غوتيريش يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في مدينة الحديدة اليمنية