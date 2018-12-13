الكونغرس الأميركي يقر تشريع زراعة القنب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 ديسمبر 2018, 12:41 مساء
مزارعا يزرع القنب العضوي في منطقة كروز الفرنسية، 31 مايو 2018 (أ ف ب)

أقر الكونغرس الأميركي تشريع زراعة القنب على نطاق واسع، وشطبه من قائمة المخدرات والمواد الخاضعة لمراقبة.

وأيد هذا التدبير ديمقراطيون وجمهوريون على حد سواء، مؤكدين أن هذا الأمر يوفر فرصة للمزارعين الأميركيين لتنويع زراعاتهم، وفق «فرانس برس».

ويندرج هذا القرار ضمن قانون واسع حول الزراعة أقره مجلس النواب بغالبية واسعة الأربعاء (369 صوتًا في مقابل 47) بعد إقراره في مجلس الشيوخ عشية ذلك (87 في مقابل 13).

ويبقى أن يوقِّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القانون ليدخل حيز التنفيذ.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ وحليف الرئيس الأميركي ميتش ماكونل، الأربعاء، مازحًا: «سأكون سعيدًا بإعارته قلمي المصنوع من القنب للمناسبة».

ودافع ماكونل، المحافظ المولود في ولاية كنتاكي الريفية، كثيرًا عن هذا التدبير.

وينص القانون على أن القنب «منتج زراعي» ويسحبه من قائمة المخدرات والمواد الأخرى الخاضعة للمراقبة، بحسب ما أوضح عضو مجلس الشيوخ.

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