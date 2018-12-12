رجل يقاضي شركة طيران بعدما علق خنصره في المقعد

رجل في كاليفورنيا يقاضي شركة طيران بعدما علق خنصره في مسند المقعد (أ ف ب)

باشر مواطن من كاليفورنيا ملاحقات ضد شركتي طيران أميركيتين بعدما علق خنصره لمدة ساعة تقريبًا في مسند مقعده بالدرجة الأولى.

وجاء في الشكوى التي رفعت في لوس أنجليس ضد شركتي «أميريكان إيرلاينز» و«سكاي ويست إيرلاينز»، أن العملية اقتضت تدخل فرق الإسعاف وفنيًا متخصصًا قام بتفكيك المسند لتحرير إصبع المسافر، وفق «فرانس برس».

ويؤكد ستيفن كيز وهو ممثل أنه أصيب «بضيق نفسي كبير وبألم على مدى أسابيع عدة» بعد الحادث الذي وقع في التاسع من سبتمبر خلال رحلة بين رينو (نيفادا) ولوس أنجيليس (كاليفورنيا).

ووقع الحادث عندما رفع المسند ليضع حزام الأمان. فعلق خنصره في ثقب صغير على المسند، بحسب ما جاء في الشكوى. وكتب محامو المدعي يقولون «إن الزنبرك داخل المسند ضغط بشكل كبير على إصبع المدعي ما أدى فورًا إلى جرح وتورم وألم».

وحاول ستيفن كيز مرات تحرير إصبعه أمام أنظار الركاب الأخرين «ما حول وضعه الصعب أساسًا، إلى إذلال علني».

وجاء في الشكوى أيضًا أن كيز عجز بعد الحادث عن القيام بمهام روتينية بما في ذلك اللعب مع أطفاله.

وأكدت شركة «سكاي ويت» في بيان لها أنهم تواصلوا مع كيز بشأن «إصبعه المتورم» وتأمل بإيجاد «حل سريع للمسألة».