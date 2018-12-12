راهبتان تختلسان الأموال للعب القمار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 11:31 صباحا
صورة من داخل كازينو في لاس فيغاس في العام 2015 (أ ف ب)

أقرت راهبتان أميركيتان كانتا تعملان في مدرسة كاثوليكية قرب لوس أنجليس أنهما اختلستا الأموال من المؤسسة التربوية لإنفاقها على ألعاب الميسر في لاس فيغاس.

وأعلنت أسقفية لوس أنجليس أن اختلاس شيكات موجهة إلى المدرسة استمر أكثر من عشر سنوات وقد يكون مجموع ما اختلستاه نصف مليون دولار، وفق «فرانس برس».

وقال المحقق الذي أوردت كلامه الصحافة المحلية «كنا نعرف أنهما اعتادتا السفر واللعب في الكازينو. لكن الجديد هو أنهما استخدمتا حساب المدرسة وليس حسابهما الشخصي».

وتقاعدت الأخت ماري مارغريت موبر مديرة المدرسة حيث عملت 20 عامًا وصديقتها الأخت لانا تشانغ المعلمة في المدرسة، هذه السنة. وأوضحت المدرسة في رسالة إلى الأهل أن تدقيقًا في الحسابات أجري بعد تقاعدهما أظهر وجود هذه التجاوزات.

وأكدت المدرسة في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، «لم يتأثر أي تلميذ أوبرنامج بهذه المسألة.. تربية أطفالكم لم تتأثر ولن تتأثر بهذه الأحداث».

وأبلغت الشرطة بالمسألة في حين أكدت أسقفية لوس أنجليس نيتها الادعاء بالحق المدني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

معمرة تحطم الرقم القياسي في القفز بالمظلة
منوعات
«تشاوري» الملتقي الوطني: ماهي الحكومة الجامعة التي تخدم كل الليبيين؟ (2-6)
ليبيا
مجلة «تايم» تختار جمال خاشقجي وصحفيين آخرين ضمن شخصيات العام
عربى
«تشاوري» الملتقى الوطني: ماذا قال الليبيون عن استرجاع السيادة؟ (1-6)
ليبيا
أسعار النفط ترتفع متأثرة بتوقف الإمدادات في ليبيا
اقتصاد
سيالة يرد على دعوة السفير البريطاني للقاء متضرري الجيش الايرلندي
ليبيا
«الأحوال المدنية بنغازي» تجنب المواطنين مشقة السفر إلى طرابلس بهذا الإجراء
ليبيا
حتى اليوم الثالث للحملة الوطنية... تطعيم 19 ألف طفل وتلميذ في سرت
ليبيا
في 5 نقاط.. مجلس الدولة يعلن موقفه من التعديلات الدستورية
ليبيا
مصدر يكشف لـ«سي إن إن» الكلمات الأخيرة لجمال خاشقجي قبل مقتله
عربى
معتوق يحيل مقترح الأسعار الجديد للخطوط الليبية إلى وزارة الاقتصاد
ليبيا
عميد الجفرة: «داعش» أعدم 6 مخطوفين من الفقهاء
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مناخ الأرض سيعود لما كان عليه قبل ملايين السنين