معمرة تحطم الرقم القياسي في القفز بالمظلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 ديسمبر 2018, 10:20 صباحا
قامت آيرين أوشيا بأول قفزة حرة بمظلة العام 2016 بمناسبة بلوغها المئة (أ ف ب)

أصبحت امرأة في الثانية بعد المئة أكبر شخص يقوم بالقفز الحر بالمظلة في العالم، بعدما قفزت من ارتفاع 4300 متر فوق جنوب أستراليا.

وقالت المعمرة آيرين أوشيا المحبة للمغامرات القصوى بعد القفز بسرعة 220 كيلومترًا في الساعة «كل شيء طبيعي»، وفق «فرانس برس».

وقامت بأول قفزة حرة بمظلة العام 2016  بمناسبة بلوغها المئة. لكن قفزتها الجديدة في سنِّ السنتين بعد المئة و194 يومًا جعلتها تحطم الرقم القياسي.

ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن أوشيا قولها «الطقس كان صافياً جدًا لكن البرد كان قارسًا».

وأنجزت أوشيا قفزتها لجمع المال لجمعية تعنى بمساعدة مصابين بمرض عصبي، بعدما توفيت ابنتها جراء هذا المرض.

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