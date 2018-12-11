طرابلس تستعد لحملة «النظافة ثقافة»

الهيئة العامة للثقافة تشرف على تنفيذ حملة نظافة بمدينة طرابلس (فيسبوك)

في إطار الاستعداد لحملة «النظافة ثقافة» نظم اجتماع تحضيري للحدث الاثنين لمناقشة سبل تنفيذ الحملة فى مدينة طرابلس.

حضر الاجتماع رئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني حسن أونيس، ومدير جهاز الحرس البلدي إسماعيل قجة، والمدير التنفيذي لشركة خدمات طرابلس المركز البشير علي العكوفي، ومدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات والمجالس المحلية بوزارة الحكم المحلي صالح عثمان فطح، ومدير فرع خدمات طرابلس المركز منصف المحتار سليمان، والناطق الرسمي بالحرس البلدي امحمد الناعم، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وكرِّس الاجتماع لمناقشة آلية تنفيذ الحملة، وتحديد مهام المشاركين ومواقع الحملة، وتم الاتفاق على تنظيم مسابقة تشجيعية لأجمل وأنظف شارع لتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأكد رئيس الهيئة ضرورة الإعداد الجيد للحملة التي تشرف عليها الهيئة العامة للثقافة عبر التنسيق مع البلديات ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات العامة لتحقق الحملة أهدافها.

وأشار أونيس إلى أهمية الحملة التي تأتي تزامنًا مع الاحتفال بذكرى الاستقلال السابع والستين، وأوضح أن الحملة قسِّمت إلى قسمين، القسم الأول العمل التوعوي والقسم الثاني العمل الميداني، الجانب التوعوي سيكون موجهًا لطلاب المدارس والجامعات والمواطنين لمدة شهر ابتداءً من السبت 15 ديسمبر الجاري، ودعا أونيس إلى التفاعل والمشاركة المجتمعية لإظهار مدننا بأرقى مظهر.

وعُـقد على هامش الاجتماع لقاء للفريق الإعلامي للإعداد للخطة التوعوية الإعلامية المصاحبة لحملة «النظافة ثقافة».