غريان تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 02:08 مساء
غريان تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة (فيسبوك)

احتفلت مدينة غريان باليوم العالمي لذوي الإعاقة، الإثنين، بمقر أكاديمية الكفاءة، بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للثقافة سعيد محمد الأسود.

وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية وغنائية أداها مجموعة من أطفال المدارس ووزعت هدايا و شهائد التهنئة للأطفال من ذوي الإعاقة، وشهائد الشكر والتقدير للمشاركين في إحياء هذا اليوم العالمي، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وساهم قسم ثقافة الطفل التابع لمكتب ثقافي غريان بالتنسيق مع الجهات المشاركة بالاحتفالية التى تهدف إلى نشر ثقافة المحبة وخلق مزيد من التكاتف بين كافة فئات المجتمع، والتوعية بكل ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من شهر ديسمبرمن كل عام، بقرار أعلنته الأمم المتحدة في 1992، ويهدف تخصيص هذا اليوم إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم بشكل سليم بالمجتمع.

غريان تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة (فيسبوك)
غريان تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة (فيسبوك)
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