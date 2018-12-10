800 متسابق في «ستاند آب بادل» على ضفاف السين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 11:33 صباحا
800 مشارك في أكبر سباق لرياضة "ستاند آب بادل" على ضفاف نهر السين (أ ف ب)

شارك أكثر من 800 شخص الأحد على ضفاف نهر السين في باريس في أكبر سباق لرياضة ركوب الأمواج «ستاند آب بادل»، على ما أفاد منظمو معرض الرياضات المائية الدولي.

وتحدى المشاركون الرياح والصقيع والمطر لممارسة هذه الرياضة التي تتم مزاولتها وقوفًا على لوح طويل مجهزين بمجذاف للتقدم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

كما شكل السباق مناسبة للبعض لارتداء ملابس مميزة بينها أزياء مستوحاة من سلسلة «حرب النجوم» أو من عالم الديناصورات.

وانطلق المشاركون في الصباح الباكر من أمام مبنى المكتبة الوطنية الفرنسية قبل التقدم نحو كنيسة نوتردام ومتحف اللوفر وقصر غران باليه وبرج إيفل حتى رصيف جافيل في جنوب غرب العاصمة الفرنسية.

وبلغت المسافة المقطوعة 11 كيلومترا للهواة و13,5 للأخصائيين الذين شكل السباق لهم آخر مراحل كأس العالم في رياضة «ستاند آب بادل» الموجودة منذ 2012.

وأوضح الفرنسي أرتور أروتكان (21 عامًا) الذي نال أخيرًا لقب بطل العالم في «ستاند آب بادل» أن «هذه الرياضة تتطلب نشاطًا وتفاعلًا سريعًا وتوازنًا وقدرة تحمل في المسافات الطويلة فى نفس الوقت».

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