إصابة راكب أمواج بجروح إثر هجوم سمكة قرش في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 ديسمبر 2018, 11:24 صباحا
تسجل في أستراليا النسبة الأعلى من هجمات أسماك القرش في العالم (أ ف ب)

أُصيب راكب أمواج في السادسة والثلاثين بجروح كبيرة في الرجل عندما هاجمته سمكة قرش في أستراليا التي كثرت فيها هذه الحوادث في الأشهر الأخيرة، على ما ذكرت السلطات المحلية الأحد.

وكان الرجل، الذي لم يكشف اسمه، يركب الأمواج قرب سكوتس هيد بيتش على بعد نحو 490 كيلومترًا من سدني عندما عضته سمكة القرش على، ما أفادت شرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز، وفقًا لوكالة «فرانس برس».
وأوضح ناطق باسم فرق الإسعاف في هذه المقاطعة، قائلاً: «يعاني الرجل إصابة خطرة تحت مستوى الركبة اليمنى. لقد فقد كمية كبيرة من الدم ويعاني خمسة جروح عميقة»، وهو الهجوم الثامن الذي يسجَّل في غضون ثلاثة أشهر قبالة الشواطئ الأسترالية.

وبدأت مقاطعة نيو ساوث ويلز، الأكثر تعدادًا للسكان في البلاد، تختبر إجراءات لا تقوم على قتل الأسماك المهاجمة مثل مراقبة تنقلاتها من خلال طائرات من دون طيار ووضع خطوط «ذكية» تبلغ السلطات بوجودها.

وتسجل في أستراليا النسبة الأعلى من هجمات أسماك القرش في العالم لكن الحوادث القاتلة تبقى نادرة، وأُصيب 16 شخصًا هذا العام في هجمات من بينها واحدة أدت إلى وفاة شخص مطلع نوفمبر على ما تظهر أرقام حديقة تارونغا للحيوانات.

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