طفل ينهي قانونًا محليًا يمنع التراشق بكرات الثلج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 ديسمبر 2018, 01:13 مساء
تحظر مدينة سيفيرانس الأميركية منذ ما يقارب القرن معارك كرات الثلج في شوارعها (أ ف ب)

تحظر مدينة سيفيرانس الأميركية منذ ما يقارب القرن معارك كرات الثلج في شوارعها، لكن صبيًا في التاسعة من العمر أقنع مجلسها البلدي بإلغاء هذا القرار.

واحتجّ الطفل دان بيست بأن «الأطفال يحتاجون إلى اللعب في الخارج» متحدثًا عن دراسات تبيّن أن «قلّة اللعب في الخارج يمكن أن تسبب السُمنة ومشكلات التركيز والقلق والتوتر»، وفق «فرانس برس».

ولذا طالب السلطات المحلية في المدينة الواقعة في ولاية كولورادو بأن تسمح له باللعب بكرات الثلج وقذفها في الشارع.

وتحظر القوانين المحلية في المدينة التراشق بأي نوع من المقذوفات، وذلك منذ تأسيس المجلس المحلي العام 1920.

ومن سوء حظّ أطفال هذه المدينة البالغ عدد سكانها أربعة آلاف نسمة، فإن كرات الثلج تدخل ضمن وصف «أي نوع من المقذوفات».

لكن السلطات المحلية خضعت لرغبة الطفل، فسحبت الحظر المفروض على كرات الثلج وأجازت له اللعب بكرات الثلج، وهو تعهّد في المقابل بأن يتجنّب النوافذ الزجاجية.

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