اجتماع لمناقشة مشروع «سلاحف طرابلس»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 ديسمبر 2018, 05:59 مساء
بلدية طرابلس المركز تناقش مشروع «سلاحف طرابلس 2» (فيسبوك)

اجتمع في بلدية طرابلس المركز عدد من المسؤولين التنفذيين لمناقشة انطلاق مشروع «سلاحف طرابلس 2».

وضم الاجتماع كلًا من وكيل ديوان البلدية سارة النعمي وعضو لجنة التعليم إبراهيم الطاهر عريبي، وعددًا من مديري المدارس ومراقب تعليم طرابلس، حسب ما نشرت صفحة البلدية في «فيسبوك»، الأحد.

ويأتي المشروع بمبادرة من جمعية أكسجين لحماية البيئة، ومن المقرر أن ينفذ داخل مدارس البلدية، إذ يهدف المشروع إلى توعية المعلمات ومن ثمة نقل هذه التوعية للتلاميذ وأولياء أمورهم.

وتقام على هامش المشروع نشاطات بيئية مختلفة ويستمر هذا البرنامج لغرس هذه الثقافة، حسب البلدية.

بلدية طرابلس المركز تناقش مشروع «سلاحف طرابلس 2» (فيسبوك)
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