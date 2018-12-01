3 قطع قمرية مقابل 855 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 ديسمبر 2018, 10:28 صباحا
بيع قطع قمرية بمبلغ 855 ألف دولار في مزاد أميركي (أ ف ب)

أقيم في نيويورك، الخميس، مزاد لدار سوذبيز بيع خلاله ثلاث قطع صخرية جلبتها من القمر مركبة سوفياتية غير مأهولة في السبعينيات، بمبلغ 855 ألف دولار.

وجلبت هذه القطع إلى الأرض المركبة السوفياتية «لونا-16»، ثم أُهديت لزوجة العالم الروسي سيرغي كوروليف، الذي يعد الأب الروحي لبرنامج الفضاء السوفياتي، والمتوفى في العام 1966.

وبحسب دار المزادات، هذه القطع القمرية هي الوحيدة التي يملكها أفراد، إذ تعود ملكية القطع المماثلة الأخرى للحكومات، وفق «فرانس برس».

وفي مؤشر على الاهتمام الكبير الذي يوليه عامة الناس للرحلات إلى القمر، بيعت حقيبة استخدمها رائد الفضاء الأميركي نيل أرمسترونغ، في رحلته إلى القمر بمبلغ مليون و800 ألف دولار في العام 2017.

والأحجار القمرية الموجودة على الأرض مصدرها الرحلات الأميركية والسوفياتية فقط، فمع أن الصين أرسلت مسبارًا إلى القمر لكنها لم تستطع جلب عينات.

وكانت المرة الأخيرة التي أرسلت الولايات المتحدة روادًا إلى القمر في العام 1972، في رحلة أبولو 17، أما آخر رحلة إلى القمر على الإطلاق فكانت رحلة «لونا-24» السوفياتية في العام 1976.

وتنوي وكالة الفضاء الأميركية إرسال رحلة مأهولة إلى مدار القمر في العام 2023، فيما تعتزم الصين بناء قاعدة مأهولة على سطحه.

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