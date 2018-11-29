تواصل أعمال الترميم في المدينة القديمة طرابلس

تواصل أعمال الترميم في المدينة القديمة طرابلس (منظمة مدينة طرابلس القديمة للتنمية)

تتواصل أعمال ترميم تطوعية بالمدينة القديمة، بالتعاون مع منظمة مدينة طرابلس القديمة للتنمية، وأصحاب المحال التجارية في سوق الحرير وسوق الذهب.

وتم خلال عملية الترميم تركيب إنارة لسوق الحرير، وإضافة إصلاحات على الأرضية وتنظيف وطلاء واجهة الأقواس، وطلاء أبواب المحلات باللون الرصاصي، وفقًا للحساب الرسمي للمنظمة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وطالت أعمال الترميم والإصلاحات خلال شهر نوفمبر أيضًا جامع الخروبة.

منظمة مدينة طرابلس القديمة للتنمية أُسست العام 2015، وهي منظمة أهلية خيرية غير ربحية تهتم بالنشاطات التطوعية في المدينة القديمة طرابلس وخارجها.

تواصل أعمال الترميم في المدينة القديمة طرابلس (منظمة مدينة طرابلس القديمة للتنمية)

تواصل أعمال الترميم في المدينة القديمة طرابلس (منظمة مدينة طرابلس القديمة للتنمية)

تواصل أعمال الترميم في المدينة القديمة طرابلس (منظمة مدينة طرابلس القديمة للتنمية)